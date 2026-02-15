Durante la competizione di Milano-Cortina, una rissa nel curling è scoppiata a causa di un dito sfiorato tra due atleti. Quel gesto ha acceso gli animi e ha portato a un alterco acceso sul ghiaccio, lasciando tutti senza parole. I video mostrano chiaramente come un semplice tocco abbia scatenato un vero caos tra le squadre coinvolte.

Era l’ultima isola felice, l’immagine perfetta del volemose bene e del fair play, ma adesso non più. Perché sul ghiaccio di Cortina il mondo del curling sta scoprendo il mondo dei veleni, delle polemiche e del Var. Che qui in realtà non esiste, ma potremmo aggiungere non ancora. Perché quanto successo nel torneo maschile tra Canada e Svezia, con accuse e “vaffa” partiti non per caso sta facendo più rumore delle stone che scivolano verso la casa. Canadesi in vantaggio 7-6 e finale di fuoco, anche perché la Svezia aveva già perso le prime due partite compresa quella contro l’Italia. Quando Marc Kennedy ha rilasciato la sua stone, molti hanno notato un movimento strano dopo la hog line, la linea entro la quale deve essere mollata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, la rissa nel curling? Colpa di un "ditino": perché è scoppiato l'inferno

Rebecca Passler è stata riammessa a Milano-Cortina 2026 perché una positività al test antidoping ha causato la sua esclusione iniziale.

L’Italia conquista il suo secondo bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.