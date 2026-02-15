Milano-Cortina immensa Brignone vince il gigante e fa il bis Superato il record di Lillehammer 94
Federica Brignone ha vinto il gigante di Milano-Cortina, battendo il record di Lillehammer del 1994 con il miglior tempo mai registrato in questa gara. La sciatrice valdostana ha concluso con un vantaggio di oltre un secondo sugli avversari, portando a casa la sua seconda vittoria in poche ore. Nel frattempo, nello snowboard cross a squadre, Sommariva e Moioli hanno ottenuto l’argento, mentre Lisa Vittozzi ha dominato la prova di biathlon sugli 10 km, chiudendo con un distacco significativo dalle inseguitrici.
Nel giro di meno di un’ora Federica Brignone fa doppietta nel gigante, Sommariva e Moioli conquistano l’argento nello snowboard cross a squadre e Lisa Vittozzi domina l’inseguimento 10 km nel biathlon. In mattinata bronzo della staffetta maschile 4x7,5 km di fondo. L’Italia vola a 22 medaglie e riscrive il record di Lillehammer 1994. La domenica di Milano-Cortina consegna all’Italia un’altra pagina piena di storia. Nel giro di 32 minuti, tra le 14:28 e le 15:00 sono arrivate due medaglie che permettono alla spedizione azzurra di raggiungere e superare il primato di 20 medaglie stabilito a Lillehammer nel 1994. 🔗 Leggi su Laverita.info
