Milano-Cortina immensa Brignone vince il gigante e fa il bis Superato il record di Lillehammer 94

Federica Brignone ha vinto il gigante di Milano-Cortina, battendo il record di Lillehammer del 1994 con il miglior tempo mai registrato in questa gara. La sciatrice valdostana ha concluso con un vantaggio di oltre un secondo sugli avversari, portando a casa la sua seconda vittoria in poche ore. Nel frattempo, nello snowboard cross a squadre, Sommariva e Moioli hanno ottenuto l’argento, mentre Lisa Vittozzi ha dominato la prova di biathlon sugli 10 km, chiudendo con un distacco significativo dalle inseguitrici.