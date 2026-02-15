Milano Cortina Goggia chiude i Giochi delusa | Potevo fare di più

Sofia Goggia lascia Milano Cortina con un bronzo in mano, ma si sente insoddisfatta delle sue prestazioni durante i Giochi. La sciatrice ha dichiarato di aver potuto fare di più, nonostante il risultato finale. Durante le competizioni, Goggia ha sbagliato alcune scelte che le hanno impedito di salire più in alto sul podio, anche se ha mostrato impegno e determinazione.

Se ne va stringendo il suo unico bronzo in mano Sofia Goggia, un po' delusa dalle sue performance in questi giorni di gare a Milano Cortina Se ne va delusa Sofia Goggia da queste Olimpiadi Milano Cortina. Nella sua patria la campionessa non è riuscita a raggiungere i risultati sperati e così se ne va con un solo bronzo al collo. E’ comunque un ottimo risultato ma lei non è soddisfatta. Tira le somme: si dà un 6, appena la sufficienza, non di più, perché sebbene abbia partecipato a diverse gare, alla fine stringe tra le mani una sola medaglia. Lei che ha fatto già la storia dello sci, alla fine non è riuscita a superare le aspettative sia che i tifosi avevano ma che anche lei stessa nutriva nei propri confronti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sofia Goggia ha chiuso le Olimpiadi con un decimo posto nello slalom gigante, un risultato che riflette le sue ambizioni non completamente realizzate.

