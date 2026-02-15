Milano Cortina esauriti preservativi nel villaggio
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, le scorte di preservativi si sono esaurite nel villaggio olimpico a causa dell’afflusso di atleti e visitatori. Con un aumento di richieste, le forniture sono finite in poche ore, lasciando molti senza il contraccettivo necessario. La situazione ha creato qualche disagio tra gli ospiti, che si sono trovati impreparati di fronte alla maggiore richiesta.
Olimpiadi, “Febbre di San Valentino” a Milano Cortina: Scorte di Preservativi Esaurite nel Villaggio Olimpico. Milano Cortina 2026 si trova ad affrontare un inconveniente inatteso: l’esaurimento delle scorte di preservativi nei villaggi olimpici. La domanda, superiore alle previsioni, ha colto di sorpresa gli organizzatori che hanno immediatamente predisposto un piano di rifornimento continuo per garantire la disponibilità ai 2.800 atleti in competizione. L’evento, che coincide con la festa di San Valentino, ha scatenato un velo di ironia e un dibattito sulla pianificazione logistica di un evento di tale portata.🔗 Leggi su Ameve.eu
A causa dell’elevato successo delle iniziative di prevenzione, i preservativi del villaggio olimpico di Fiames sono andati rapidamente esauriti.
