Milano Cortina esauriti preservativi nel villaggio | in arrivo nuove scorte per atleti

A Milano Cortina, i preservativi sono finiti nel villaggio olimpico, perché le scorte sono state completamente sfruttate. Gli organizzatori hanno deciso di portare nuove forniture gratuite per gli atleti, che hanno bisogno di prodotti durante i giochi. Nei giorni scorsi, molti atleti si sono lamentati della mancanza di preservativi disponibili nei rispettivi alloggi. Le autorità promettono di risolvere rapidamente il problema, portando nuove scorte per evitare ulteriori carenze.

(Adnkronos) – Gli organizzatori olimpici hanno promesso nuove scorte di preservativi gratuiti per gli atleti dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, dopo l'esaurimento nei vari villaggi. "Possiamo confermare che la scorta di preservativi nei villaggi olimpici è stata temporaneamente esaurita a causa di una domanda superiore alle aspettative", ha dichiarato il comitato organizzatore alla dpa. "Saranno riforniti costantemente fino alla fine dei Giochi per garantirne la disponibilità continua". I Giochi di Milano Cortina si svolgono fino al 22 febbraio. I preservativi gratuiti alle Olimpiadi sono stati introdotti nel 1988 e circa 300.