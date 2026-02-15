Milano-Cortina: Barelli ha annunciato che le medaglie d’oro conquistate dalle federazioni sportive invernali e di ghiaccio dimostrano l’eccellenza del loro lavoro. La scelta di investire nelle discipline fredde si riflette nei risultati concreti ottenuti dagli atleti italiani, che si sono distinti in diverse competizioni internazionali. Durante una conferenza stampa, Barelli ha sottolineato come il successo dipenda dall’impegno quotidiano degli sportivi e dalle strutture dedicate allo sviluppo di queste discipline.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Le Olimpiadi e lo sport in genere sono degli atleti e i favolosi successi vanno ascritti esclusivamente al loro impegno e capacità che li rende campioni. Ma dietro agli atleti ed ai loro allenatori c'è una organizzazione d'eccellenza che in Italia è rappresentata dalle Federazioni e dalle società sportive ad esse affiliate". Lo dice Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e dei deputati di Forza Italia. "Per questo, oltre ai complimenti rivolti agli straordinari atleti, dobbiamo plaudire ed inchinarci alla Federazione Italiana Sport Invernali del presidente Flavio Roda e alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio del presidente Andrea Gios che rappresentano due eccellenze invidiate nel mondo e ambasciatrici del nostro made in Italy”, aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Barelli, 'alle Federazioni sport invernali e ghiaccio medaglie d'oro eccellenza'

