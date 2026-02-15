Milano-Cortina 2026 | possibilità di medaglia e azzurri in gara il borsino del 15 febbraio

Il 15 febbraio, gli atleti italiani puntano a conquistare medaglie durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre sono in gara in numerose discipline. La giornata si preannuncia intensa, con le squadre azzurre impegnate in competizioni che potrebbero regalare soddisfazioni. Alcuni sport, come lo sci alpino e lo snowboard, vedono già i primi atleti italiani avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Questa domenica di Olimpiadi si prospetta come una delle giornate più dense di appuntamenti per i colori italiani, con diverse discipline in cui sarà possibile ambire al podio. Il “borsino” delle speranze di medaglie aggiornato offe un quadro netto sulle chance relative degli atleti azzurri, evidenziando dove l’Italia può davvero lottare per un risultato importante. Nel gigante femminile di sci alpino, gara in programma questa mattina e nel pomeriggio a Cortina d’Ampezzo, la principale protagonista azzurra è Federica Brignone, fresca vincitrice dell’oro, che seppur con un pettorale non ideale può insidiare le favorite.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più.

Questa mattina si sono aperte le gare di combinata a squadre maschile di sci alpino, prima prova delle speranze italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo

