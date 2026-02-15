Milano Cortina 2026 Moioli-Sommariva super a Livigno | l’Italia è argento nello snowboard cross

Michela Moioli e Simone Sommariva conquistano l’argento nello snowboard cross a Livigno, portando a casa una medaglia importante per l’Italia durante i Giochi di Milano Cortina 2026. La coppia ha dato spettacolo sulla neve, dimostrando grande determinazione e tecnica. La loro prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno assistito a una gara intensa e ricca di emozioni.

Livigno, 15 febbraio 2026 – Michela Moioli fa bis personale sul podio a Milano Cortina 2026. L'Azzurra mette al collo la seconda medaglia di competizione (aveva vinto il bronzo individuale – leggi qui ) e lo fa nella specialità a squadre del Mixed Team. Per lei è il secondo alloro, in totale, a cinque cerchi in specialità (fu bronzo a Pechino 2022 con Omar Visintin). E per Lorenzo Sommariva (Esercito), che sale sul podio con lei, è il primo. L'Italia conquista l'argento nello snowboard cross in una gara strabiliante ed entusiasmante, lungo i dossi innevati di Livigno. E l'Azzurra a chiudere la pratica, a seguito di una gara in rimonta dal terzo al secondo posto. La caccia alla medaglia per l'Italia inizia nei quarti di finale, dove è una super Moioli a permettere agli azzurri di superare il turno. Sommariva fatica, infatti, nella propria manche (+0.89), ma la ...