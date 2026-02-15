Milano Cortina 2026 lo short track e il big air in finale | Fontana e Tabanelli puntano al podio

Il nome di Milano Cortina 2026 torna a far parlare di sé dopo che gli atleti italiani hanno raggiunto le finali nello short track e nel big air, battendo avversari forti e dimostrando grande determinazione. La giornata del 14 febbraio si è rivelata ricca di emozioni, con i nostri rappresentanti pronti a sfidare i migliori e a puntare al podio. In particolare, Fontana e Tabanelli si sono distinti con prestazioni che hanno acceso le speranze di medaglia.

MilanoCortina 2026 – E’ stata un’altra intensa giornata di gare, ieri 14 febbraio, per l’Italia. Gli Azzurri hanno conquistato diverse finali. Nello short track il team femminile della staffetta si giocherà la medaglia nei 3000 metri e Arianna Fontana con Elisa Confortola scenderanno in pista ai quarti, nella gara individuale di domani 16 febbraio. Nel freestyle (big air) Flora Tabanelli (tornata in gara da un lungo periodo di stop a causa di un infortunio) si giocherà la medaglia. SHORT TRACK – L’Italia Femminile conquista la finale nella staffetta 3.000 metri. Il team tricolore formato da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti ed Arianna Sighel ha piazzato la seconda posizione in prima semifinale, dietro all’Olanda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: Tabanelli e la staffetta femminile di short track in finale! Il talento di Tabanelli e la squadra femminile di short track sono arrivati in finale a causa delle ottime performance nelle semifinali di ieri. Italia Oro Olimpico: Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola - Short Track Milano Cortina 2026 La Nazionale italiana di short track ha conquistato una medaglia d'oro nella finale A dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi. Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 16 febbraio, tv, streamingGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, lunedì 16 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno ... oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana ARGENTO! E’ l’italiana più medagliata ai Giochi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Tutti gli aggiornamenti delle gare alle Olimpiadi Milano-Cortina. Iniziata la sfida del curling, gli azzurri contro i norvegesi. Attesa per lo slalom gigante femminile. Link nei commenti facebook Milano Cortina, gare di oggi. Da Goggia e Brignone a Moioli, orari e dove vedere gli azzurri x.com