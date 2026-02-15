Milano-Cortina 2026 l’Italia è donna | dalle regine della neve all’eredità a 5 cerchi di Novella Calligaris

Milano-Cortina 2026, l’Italia si distingue per le donne: dalle regine della neve all’eredità olimpica di Novella Calligaris. La partecipazione delle atlete italiane spinge avanti la squadra azzurra, che al momento occupa il secondo posto nel medagliere, dietro la Norvegia. Le vittorie delle sciatori e delle pattinatrici italiane portano entusiasmo e visibilità, con alcune di loro che si sono fatte notare per le medaglie vinte e le prestazioni sorprendenti.

Un cammino ricco di emozioni che SPORTFACE sta raccontando giorno dopo giorno tra imprese, storie, retroscena e aneddoti, per vivere fino in fondo un’Olimpiade che parla sempre più al femminile Sei ori complessivi, una posizione di vertice e la concreta possibilità di avvicinare i record storici di Olimpiadi Invernali Lillehammer 1994 (sette titoli e venti medaglie totali). Ma il dato che più colpisce è un altro: la netta impronta femminile su questa spedizione. Le donne stanno facendo la differenza su neve e ghiaccio, davanti al pubblico di casa. Federica Brignone ha illuminato il superG, Francesca Lollobrigida ha firmato una storica doppietta nei 3000 e 5000 metri, mentre lo Slittino, doppio maschile composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha conquistato l’oro confermando la solidità del movimento femminile.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina a Milano-Cortina il ghiaccio ha regalato emozioni forti.

#MilanoCortina2026, la spettacolare formazione dei cinque cerchi

