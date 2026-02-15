Milano-Cortina 2026 le star milionarie dell' hockey scelgono il lusso per inseguire l' oro
Le star dell'hockey che partecipano a Milano-Cortina 2026 preferiscono sistemarsi in hotel di lusso piuttosto che in strutture pubbliche, per mantenere alta la concentrazione. La scelta nasce dalla voglia di evitare distrazioni e di seguire una routine rigorosa, garantendo massima privacy durante i mesi di preparazione. Alcuni atleti si affidano a suite esclusive, lontano dai riflettori, per concentrarsi al meglio sulla sfida olimpica.
Altro che camerate olimpiche e incroci in mensa con atleti di mezzo mondo: a Milano-Cortina 2026 il Team Canada di hockey maschile cambia copione. Dopo le prime notti nel Villaggio, le superstar milionarie traslocano in un hotel a cinque stelle. "Non lo stiamo facendo per offendere o qualcosa del genere. Vogliamo vincere l'oro e vogliamo darci la migliore opportunità possibile per farlo" ha spiegato senza giri di parole il portiere Logan Thompson., Nessuna mancanza di rispetto verso lo spirito olimpico, dunque, ma una questione di preparazione. Più privacy, più silenzio, routine controllata nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oro
A Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio.
Milano-Cortina, primo oro azzurro per le ragazze dell’hockey: la prima nella storia
La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha scritto una pagina storica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Italiani in gara domani 14 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Dentro le NOC Houses: le case dei Comitati Olimpici che animano Milano Cortina 2026; Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica.
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 15 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco le gare del giorno ai Giochi Olimpici e gli atleti azzurri che gareggeranno per provare ad impreziosire il medagliere ... tuttosport.com
Olimpiadi in diretta LIVE, Brignone strepitosa 1ª nel gigante, Goggia 3ª: le gare oggi a Milano CortinaGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
La Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 aggiunge carattere e dotazione al SUV compatto torinese. Mild hybrid da 145 CV, buona fluidità in città e una guida equilibrata tra comfort e dinamica. Scopriamola nella nostra prova. facebook
Milano Cortina, gare di oggi. Da Goggia e Brignone a Moioli, orari e dove vedere gli azzurri x.com