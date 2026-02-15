Le star dell'hockey che partecipano a Milano-Cortina 2026 preferiscono sistemarsi in hotel di lusso piuttosto che in strutture pubbliche, per mantenere alta la concentrazione. La scelta nasce dalla voglia di evitare distrazioni e di seguire una routine rigorosa, garantendo massima privacy durante i mesi di preparazione. Alcuni atleti si affidano a suite esclusive, lontano dai riflettori, per concentrarsi al meglio sulla sfida olimpica.

Altro che camerate olimpiche e incroci in mensa con atleti di mezzo mondo: a Milano-Cortina 2026 il Team Canada di hockey maschile cambia copione. Dopo le prime notti nel Villaggio, le superstar milionarie traslocano in un hotel a cinque stelle. "Non lo stiamo facendo per offendere o qualcosa del genere. Vogliamo vincere l'oro e vogliamo darci la migliore opportunità possibile per farlo" ha spiegato senza giri di parole il portiere Logan Thompson., Nessuna mancanza di rispetto verso lo spirito olimpico, dunque, ma una questione di preparazione. Più privacy, più silenzio, routine controllata nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, le star milionarie dell'hockey scelgono il lusso per inseguire l'oro

A Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio.

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha scritto una pagina storica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.