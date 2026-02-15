Milano-Cortina 2026 le star milionarie dell' hockey scelgono il lusso per inseguire l' oro

Le squadre di hockey che parteciperanno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono composte da atleti provenienti da paesi con un forte investimento nel settore, molti dei quali sono riconosciuti per i loro contratti milionari e il livello di preparazione. La scelta di strutture di alto livello e di allenamenti di lusso caratterizza la fase di preparazione, senza che ciò venga interpretato come una mancanza di rispetto per lo spirito olimpico.

Altro che camerate olimpiche e incroci in mensa con atleti di mezzo mondo: a Milano-Cortina 2026 il Team Canada di hockey maschile cambia copione. Dopo le prime notti nel Villaggio, le superstar milionarie traslocano in un hotel a cinque stelle. "Non lo stiamo facendo per offendere o qualcosa del genere. Vogliamo vincere l'oro e vogliamo darci la migliore opportunità possibile per farlo" ha spiegato senza giri di parole il portiere Logan Thompson., Nessuna mancanza di rispetto verso lo spirito olimpico, dunque, ma una questione di preparazione. Più privacy, più silenzio, routine controllata nei minimi dettagli. Sulla stessa linea anche Darcy Kuemper: "Qualunque cosa faremo, la faremo come squadra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, le star milionarie dell'hockey scelgono il lusso per inseguire l'oro Articoli correlati Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oroNella nuovissima Arena Santa Giulia a Milano, sede delle gare di hockey maschile, arriveranno giocatori di punta come Sidney Crosby e Hilary Knight... Aggiornamenti e notizie su Milano Cortina 2026 le star milionarie... Temi più discussi: Messico - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Polonia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Italia - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026; Bulgaria - Profilo ufficiale squadra Olimpica Milano Cortina 2026. Che tempo che fa, gli ospiti di domani 29 marzo: Morandi, Brignone e gli ori di Milano CortinaOspiti di Che tempo che fa domani 29 marzo 2026 su NOVE: Gianni Morandi, Federica Brignone con i due ori olimpici, Giovanni Franzoni, Cecilia Sala e il Tavolo al completo. lifestyleblog.it Milano Cortina 2026, il contributo delle crocerossine lombardeBrescia. Si è concluso il 15 marzo il contributo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana della Lombardia ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, all’interno d ... quibrescia.it Accanto ai giochi invernali Milano-Cortina 2026 sono iniziate anche le Olimpiadi artistiche, con una grande mostra collettiva in galleria - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina, Pergine celebra i suoi campioni x.com