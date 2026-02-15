Milano Cortina 2026 la staffetta maschile di bronzo nella 4×7,5km | Italia sul podio dopo 20 anni

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Tesero, dopo 20 anni di assenza sul podio, grazie alla buona performance degli atleti italiani nella staffetta 4×7,5 km.

Tesero, 15 febbraio 2026 – E anche lo sci di fondo porta in dote una medaglia all’Italia Team alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E’ una giornata straordinaria in Val di Fiemme, dove la staffetta maschile della 4×7,5 km (tecnica classica e tecnica libera) ha conquistato la medaglia di bronzo (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino). E’ stata una gara di grande carattere per i quattro moschettieri tricolori e Federico Pellegrino, in ultima frazione, ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo, con promessa mantenuta, e ha portata a casa il podio. L’Italia conquista una storica medaglia dopo Torino 2006.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

