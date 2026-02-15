Milano-Cortina 2026 | Italia da Record! 22 Medaglie Superano il Primato di Lillehammer Brignone e Vittozzi Trionfano

L'Italia ha ottenuto un risultato storico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, vincendo 22 medaglie che superano il precedente record di Lillehammer. In particolare, Federica Brignone e Vanessa Vittozzi hanno conquistato due medaglie d’oro, confermando le loro eccellenze nello sci alpino e nel biathlon. Durante le competizioni, le atlete italiane hanno dimostrato grande determinazione, contribuendo a un’altra giornata di successi per lo sport italiano.

