Milano Cortina 2026 Federica Brignone Oro Gigante | Doppietta Storica Come Tomba

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel gigante a Milano Cortina 2026, grazie a una gara perfetta che le ha permesso di bissare il successo nel SuperG. La sciatrice italiana ha mostrato una prestazione dominante, battendo tutte le avversarie e scrivendo un’altra pagina memorabile nella storia dello sci azzurro. Un risultato che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente sulle piste.

Impresa bis di Federica Brignone che dopo l'oro in SuperG domina anche il gigante con uno strapotere assoluto a Milano Cortina 2026. La portabandiera azzurra corona le Olimpiadi di casa a dieci mesi dal terribile infortunio alla gamba con una doppietta oro mai realizzata da nessun'altra sciatrice italiana in passato, conquistando la quinta medaglia olimpica in carriera e eguagliando Alberto Tomba nella leggenda dello sci azzurro. Super quarta in.