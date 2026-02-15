Milano Cortina 10mila preservativi esauriti in 3 giorni | cosa succede nel Villaggio?
A Cortina, 10.000 preservativi con il logo olimpico sono spariti in pochi giorni, creando sorpresa tra gli organizzatori. La carenza è dovuta all’elevata richiesta da parte degli atleti e del personale presente nel villaggio olimpico. Sono stati distribuiti gratuitamente per promuovere comportamenti sicuri, ma la domanda ha superato le scorte disponibili.
Diverse migliaia di preservativi con il logo olimpico erano stati messi a disposizione gratuita degli atleti al villaggio olimpico di Cortina e, in soli tre giorni, sono andati tutti esauriti. Ma qual è il vero motivo dell’assalto alle scorte? E c’è pure chi ha fiutato l’affare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano Cortina, esauriti preservativi nel villaggio
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, le scorte di preservativi si sono esaurite nel villaggio olimpico a causa dell’afflusso di atleti e visitatori.
Milano Cortina, esauriti preservativi nel villaggio: in arrivo nuove scorte per atleti
A Milano Cortina, i preservativi sono finiti nel villaggio olimpico, perché le scorte sono state completamente sfruttate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico; Preservativi terminati al Villaggio Olimpico di Milano Cortina: in arrivo nuove scorte; Giochi, in tre giorni finiti i preservativi al villaggio olimpico di Cortina; A Milano Cortina esaurite le scorte di preservativi.
Milano Cortina, esauriti preservativi nel villaggio: in arrivo nuove scorte per atletiI Giochi di Milano Cortina si svolgono fino al 22 febbraio. I preservativi gratuiti alle Olimpiadi sono stati introdotti nel 1988 e circa 300.000 sono stati resi disponibili durante l'ultima edizione ... adnkronos.com
Preservativi, esauriti i 10mila distribuiti gratis agli atleti. Adams (Cio): «San Valentino nel pieno del suo svolgimento» VIDEO«All you need is love», «Tutto ciò che ti serve è l'amore» cantavano qualche tempo fa i Beatles e gli atleti che, in questi giorni stanno abitando ... ilgazzettino.it
+++MALCORE SFIORA L'EUROGOL A FERRANDINA: L'ATTACCANTE DEL BARLETTA, NEL GIORNO DEL TRONFO DI BRIGNONE A MILANO-CORTINA IN GIGANTE, SLALOMEGGIA AL "SANTA MARIA"... MA POI NON TROVA IL GIUSTO GIRO CON IL DE facebook
15/2/26. OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 L'Italia è sempre 2ª:oggi altre 4 medaglie: 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo. 22 le medaglie azzurre totali (di cui 8 ori, 4 argenti, 10 bronzi), dietro alla Norvegia (con 26, di cui 12 ori) e davanti agli USA (con 17, di cui x.com