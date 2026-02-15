Milano banda di borseggiatori bloccata | quattro arresti tra Portello e viale Marche dopo un doppio colpo

Una banda di borseggiatori ha messo a segno due furti a Milano, ma è stata fermata e arrestata tra Portello e viale Marche. La polizia ha intercettato i sospetti mentre tentavano di scappare con la refurtiva, bloccandoli in tempo. La gang, composta da due donne e due uomini cubani e una donna argentina, agiva rapidamente per svaligiare le tasche dei passanti.

Doppio colpo a Milano, fermate quattro persone: una banda specializzata nel furto ad alta velocità. Milano ha assistito a un’intensa giornata di attività criminale, culminata con l’arresto di quattro persone – due donne e due uomini cubani, oltre a una donna argentina – accusate di furto aggravato in concorso. I colpi, avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro venerdì 13 febbraio, hanno preso di mira un centro commerciale e un ristorante, mettendo in allerta le forze dell’ordine e sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana. L’azione al Portello e l’inseguimento in viale Marche. La vicenda si è dipanata nel pomeriggio, quando la Polizia è stata allertata per un furto all’interno del bar del centro commerciale Portello.🔗 Leggi su Ameve.eu

La recente operazione dei Carabinieri di Pesaro e Urbino ha portato all'arresto di cinque persone, tutte provenienti da Foggia, coinvolte in un'assalto a bancomat nelle Marche.

Questa notte, una banda ha rubato in un box in viale Strasburgo.

