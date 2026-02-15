A Milano, alcune auto sono state danneggiate e le ruote tagliate, segnalando un aumento di vandalismo nella zona Mecenate. Le vetture, parcheggiate lungo via Bergamini, mostrano evidenti segni di rottura e graffi profondi. Gli abitanti del quartiere si sono rivolti alle forze dell’ordine, preoccupati per la crescente incidenza di atti di teppismo. La polizia sta indagando sugli episodi, mentre i residenti chiedono maggiori controlli per fermare questa ondata di vandalismi.

Dalle macchine danneggiate, alle ruote tagliate. Il livello di vandalismo in zona Mecenate, (Municipio 4) non si ferma a lancia la sfida alle forze dell’ordine. Ieri notte, infatti, a meno di un mese dai vetri infranti a diverse auto della zona, il giustiziere delle gomme è tornato. E alla grande. In meno di un’ottantina di metri, in via Giuseppe Pietri, ha bucato i copertoni di una decina di vetture. Ad alcune non si è accontentato di uno pneumatico, ma addirittura di due. Così, gli abitanti del quartiere sono tornati a vivere l’incubo che ormai dura da oltre due anni. Il punteruolo folle è diventato una sorta di primula rossa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, auto danneggiate, è caccia al vandalo

Nella zona orientale, nelle vicinanze del Parco del Mercatello, alcuni residenti hanno segnalato danni alle auto parcheggiate, causati da atti di vandalismo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.