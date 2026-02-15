Milan Scudetto possibile? Amelia | I rossoneri se la possono giocare ecco perchè

Marco Amelia ha commentato la corsa del Milan allo scudetto, evidenziando come i rossoneri abbiano le carte in regola per contenderselo. L’ex portiere ha spiegato che la squadra può puntare al titolo grazie alla sua solidità e alle recenti prestazioni convincenti. Amelia ha anche sottolineato che il livello di competitività è aumentato e che il Milan ha tutte le possibilità di giocarsi le proprie chance fino in fondo.

Con la vittoria di ieri contro il Pisa di Oscar Hiljemark, subentrato a Gilardino, il Milan di Massimiliano Allegri sale a quota 53 punti, avvicinandosi all'Inter capolista (che ha, però, una partita in più) che ha collezionato 58 punti. Intervistato dai microfoni di Sportitalia, l'ex portiere rossonero Marco Amelia ha voluto parlare del Milan rispondendo ad una semplice domanda: Questo Milan può ambire realmente allo scudetto? Ecco, di' seguito, le sua risposta: "Secondo me sì, perché alla fine la mentalità dell'allenatore e di tutto l'ambiente è quello di puntare sempre in alto.