Milan | progetto del nuovo stadio
L’AC Milan ha annunciato di aver avviato i lavori per il nuovo stadio nel quartiere di San Siro, dopo aver ottenuto le autorizzazioni dal Comune di Milano. La decisione arriva in un momento in cui la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a disputare le ultime partite di campionato, mentre i tifosi attendono con entusiasmo le nuove strutture. La progettazione prevede un impianto moderno con una capienza di circa 60.000 spettatori e un centro commerciale integrato.
Mentre la squadra di Massimiliano Allegri consolida il secondo posto in Serie A con la vittoria sofferta per 2-1 a Pisa, l'AC Milan lavora parallelamente su un fronte strategico a lungo termine: il progetto del nuovo stadio nel distretto di San Siro. Dopo l'approvazione politica e burocratica da parte del Comune di Milano per la vendita dell'impianto Giuseppe Meazza (valore stimato intorno ai 197 milioni di euro per Milan e Inter), i rossoneri stanno intensificando le attività di benchmarking internazionale per affinare il design e le funzionalità della futura casa Nei giorni scorsi, una delegazione composta da cinque rappresentanti del club milanista si è recata a Liverpool per una missione di studio presso l'Hill Dickinson Stadium, la nuova arena dell'Everton inaugurata nel febbraio 2025 con una capacità di circa 52.
Il sindaco Manfredi: «Lo stadio nuovo dev’essere un progetto fattibile, costruire uno stadio è complicato»
Illustrato il progetto del nuovo stadio Maradona
Questa mattina il Comune di Napoli ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigotta in vista di Euro32.
San Siro 2032: Il Futuro del Nuovo Stadio di Milano
