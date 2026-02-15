Milan-Pisa | atmosfera post vittoria
Il Milan ha conquistato una vittoria difficile contro il Pisa, vincendo 2-1 alla Cetilar Arena venerdì 13 febbraio 2026, nella 25ª giornata di Serie A. La squadra rossonera ha ottenuto tre punti importanti, ma il clima nello spogliatoio non è stato di allegria. Tra i giocatori, Rafael Leao ha avuto una prestazione sotto tono, lasciando trasparire qualche frustrazione.
Dopo la sofferta affermazione per 2-1 contro il Pisa alla Cetilar Arena (venerdì 13 febbraio 2026, 25ª giornata di Serie A), l’AC Milan porta a casa tre punti preziosi, eppure, l’atmosfera post-partita non è stata di festa Sul fronte attacco, le note stonate arrivano soprattutto da Rafael Leao. Subentrato nella ripresa (al 27’ st al posto di Loftus-Cheek), il portoghese non ha convinto: reduce dai fastidi alla pubalgiaadduttore, ha faticato nei duelli uno contro uno – suo marchio di fabbrica – senza sprintare al massimo e risultando “uno normale” invece del fenomeno strapagato. Non ha creato superiorità, ha corso ma senza saltare l’uomo: un Leao opaco che non incide come ai tempi migliori, alimentando dubbi sulla sua condizione fisica e mentale in questa fase delicata Christian Pulisic, entrato nel finale, ha mostrato segnali positivi nel recupero dalla borsite ileopsoas e potrebbe partire titolare contro il Como, dove servirà maggiore brillantezza Il calendario non concede pause: Como mercoledì, poi Parma domenica. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
