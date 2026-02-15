Milan Cardinale è tornato a Milanello Saelemaekers ci sarà col Como? Scudetto perso per La Penna

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è tornato a Milanello dopo aver seguito da vicino le ultime operazioni del club, tra cui il possibile rientro di Saelemaekers per la partita contro il Como. La presenza di Cardinale ha attirato l'attenzione dei tifosi, che sperano in una svolta positiva. Intanto, l’arbitro La Penna si trova al centro di polemiche dopo aver diretto una partita decisiva, che potrebbe aver compromesso le speranze di scudetto del Milan. La giornata si apre con le news più importanti sulla squadra di Allegri, tra aggiornamenti sul mercato e le scelte del tecnico.

Nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la vittoria contro il Pisa di Oscar Hiljemark e la prossima gara con il Como di Fabregas che si avvicina. Non solo campo, anche le ultime sul caso Kalulu-Bastoni e le notizie di mercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Visita a sorpresa quest'oggi per la squadra. Dopo il ritorno a Milano di fine gennaio, il proprietario del Milan e di RedBird Gerry Cardinale è tornato oggi a Milanello per una giornata passata assieme alla squadra.

