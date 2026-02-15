Mikael Kingsbury trionfa da Imperatore delle Gobbe! La prima dual moguls olimpica è canadese

Mikael Kingsbury ha vinto la prima gara di dual moguls alle Olimpiadi, diventando il primo campione olimpico canadese in questa specialità. La vittoria arriva dopo anni di successi e record, consolidando il suo ruolo di riferimento nel mondo dello sci freestyle. Kingsbury, che ha già conquistato numerose medaglie mondiali, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità in una gara molto combattuta.

Il volto simbolo delle gobbe, l’uomo che ha scritto la storia della specialità, il fuoriclasse che ha segnato un’epoca e che marcato record a ripetizione, ha avuto l’onore di vincere la prima gara di dual moguls disputata alle Olimpiadi. Mikael Kingsbury si è imposto di forza sulle nevi di Livigno e ha così conquistato la seconda medaglia d’oro della propria carriera a Giochi, dopo quella che si era messa al collo a PyeongChang 2018 nelle moguls. Dopo otto giorni in apnea, il Canada festeggia il primo oro assoluto a Milano Cortina 2026. Qualche giorno fa aveva subito una beffa atroce nelle moguls, quando venne valutato con lo stesso punteggio dell’australiano Cooper Woods ma si dovette accontentare dell’argento (come a Pechino 2022 e Sochi 2014) per un peggior riscontro nelle turns. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mikael Kingsbury conquista il suo quarto podio consecutivo ai Mondiali di Livigno, scrivendo un’altra pagina importante nella storia dei Moguls e dello sci freestyle.

Mikael Kingsbury si aggiudica la prima vittoria della stagione 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls, a Val St.

