Michele Albanese voce contro la ‘ndrangheta è morto | un impegno per la verità sotto scorta per anni

Michele Albanese, giornalista che da anni denunciava le attività della ‘ndrangheta, è morto questa mattina a Cosenza a 66 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia cardiaca. La sua vita è stata segnata dalla decisione di rischiare per raccontare la verità, vivendo sotto scorta per proteggere sé stesso e le sue fonti. Albanese aveva dedicato la carriera a indagare sui traffici illeciti e sulla presenza della criminalità organizzata in Calabria, spesso mettendo in gioco la propria sicurezza.

