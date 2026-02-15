Michele Albanese voce contro la ‘ndrangheta è morto | un impegno per la verità sotto scorta per anni

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Albanese, giornalista che da anni denunciava le attività della ‘ndrangheta, è morto questa mattina a Cosenza a 66 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia cardiaca. La sua vita è stata segnata dalla decisione di rischiare per raccontare la verità, vivendo sotto scorta per proteggere sé stesso e le sue fonti. Albanese aveva dedicato la carriera a indagare sui traffici illeciti e sulla presenza della criminalità organizzata in Calabria, spesso mettendo in gioco la propria sicurezza.

Addio a Michele Albanese, la voce coraggiosa contro la ‘ndrangheta. Michele Albanese, giornalista del “Quotidiano del Sud” che da anni raccontava con coraggio le dinamiche della ‘ndrangheta in Calabria, è scomparso questa mattina a Cosenza all’età di 66 anni, dopo una lunga malattia cardiaca. La sua morte rappresenta una grave perdita per il giornalismo italiano e lascia un vuoto profondo in una regione dove la lotta alla criminalità organizzata è una sfida costante. Un impegno per la verità, una vita sotto scorta. La carriera di Michele Albanese è stata interamente dedicata alla cronaca calabrese, con un particolare sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel tessuto sociale ed economico della regione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Michele Albanese, morto il giornalista anti-‘ndrangheta: era sotto scorta dal 2014

Michele Albanese, giornalista noto per le sue inchieste contro la ‘ndrangheta, è morto questa mattina.

Addio il giornalista Michele Albanese, sotto scorta dal 2014

Michele Albanese, noto giornalista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’ANSA, è morto all’ospedale di Cosenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morte Michele Albanese, il cordoglio del Presidente del Consiglio Regionale Cirillo; Scomparsa di Michele Albanese, Irto (Pd): La Calabria perde un giornalista coraggioso e di verità; Cosenza, addio al cronista che sfidò la ’ndrangheta - La Novità Online.

Muore giornalista calabrese da sempre in prima linea contro le coscheÈ morto nell'ospedale di Cosenza il giornalista Michele Albanese, redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore dell'ANSA. Aveva 63 anni.     Albanese era uno dei giornalisti più esperti in materia ... zoom24.it

Addio a Michele Albanese, voce libera della CalabriaLo afferma in una nota il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria. reggiotv.it