Michael Baden patologo forense di fama mondiale | Epstein non si è impiccato riaprite le indagini

Immaginate una cella isolata in un carcere federale, un miliardario accusato di crimini orribili, e una morte che solleva più domande che risposte. Non è il plot di un thriller hollywoodiano, ma la realtà di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale. Oggi, una voce autorevole dal passato riemerge per scuotere le certezze ufficiali: il dottor Michael Baden, patologo forense di fama internazionale, presente all’autopsia, insiste per una riapertura delle indagini. In un’intervista esclusiva al Telegraph, Baden esprime forti dubbi profondi sulla versione ufficiale del suicidio del finanziere-pedofilo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Argomenti discussi: Altro che suicidio, quelle fratture dicono strangolamento, la teoria del dottor Michael Baden sul caso Epstein: tutto quello che non torna sul quella notte; Epstein e quell'uomo ripreso in carcere la notte della morte: fu davvero suicidio?; Colpo di scena sulla morte di Epstein: il medico legale mette in dubbio la teoria del suicidio.

Michael Baden assistette all’autopsia su incarico del fratello del defunto e non crede al suicidio. “Lesioni non compatibili con l'impiccamento da lenzuolo”. Le rivelazioni dei ‘files’: un bagliore arancione nel video della sorveglianza. Entrò qualcuno nella su facebook