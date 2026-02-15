Mi aspetto molto di più da lui
Il Como 1907 ha subito una sconfitta contro la Fiorentina, e questa perdita mette in difficoltà le speranze di raggiungere la settima posizione. La squadra lombarda cercava punti importanti per avvicinarsi alle competizioni europee, ma la vittoria è sfuggita all’ultimo minuto. Un dettaglio che fa riflettere è stato un gol subito su calcio di rigore, che ha cambiato le sorti dell’incontro.
Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: La derrota del Como 1907 ante la Fiorentina deja al cuadro lombardo cerca de la séptima, la primera sin el premio de las competiciones continentales. El cuadro entrenado por Cesc Fàbregas fue siempre a remolque de los ‘viola’ y, cuando recortaron distancias, una pueril expulsión de Álvaro Morata les acabó condenando. –> –> –> El delantero madrileño vio dos cartulinas amarillas en un abrir y cerrar de ojos, ambas en acciones sin balón, que acabaron perjudicando en demasía al equipo en su conato de igualada. Cesc advirtió a Morata y manifestó públicamente que “espera mucho más de él” en estas situaciones que requieren de mente fría. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Openda Juve, Spalletti rivela questo sul belga: «Sente molto la pressione. Cosa mi aspetto da lui contro il Monaco»
Spalletti analizza il momento di Openda, attaccante della Juventus, in vista della sfida contro il Monaco.
Fabregas critica Morata dopo Como Fiorentina: «Da lui mi aspetto di più, chi non sopporta le provocazioni…»
Cesc Fabregas ha puntato il dito contro Morata dopo la partita tra Como e Fiorentina, accusandolo di non aver reagito alle provocazioni degli avversari.
Argomenti discussi: Giustizia, Salvini: Mi aspetto le scuse di Gratteri, un pm non può insultare a casaccio; Como, Fabregas: Mi aspetto di più da Morata, non bisogna rispondere alle provocazioni; Gerarchie McLaren, Piastri: Mi aspetto di essere trattato equamente, come è stato nel 2025; Fabregas: Colpa mia, oggi mi sento male. Da Morata mi aspetto di più.
Udinese, Nani: L'idea è quella di tenere Atta. Zaniolo? È solo l'inizio, mi aspetto molto di piùGianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, è intervenuto a margine del brindisi natalizio organizzato dal club, parlando così ai media presenti, tra cui TuttoUdinese.it, della scommessa ... tuttomercatoweb.com
Verso Parma-Torino, Baroni: Mi aspetto di più da NgongeIl futuro è suo. E’ alla 19esima partita in Serie A. Secondo me ha già resettato il suo passato. E’ dentro il presente e solo il presente può portare a un futuro importante Non solo per il gol in ... rainews.it
. @Como_1907, Fabregas: "Da Morata mi aspetto molto di più. Le provocazioni fanno parte del calcio, bisogna proseguire nel fare la partita e non interessarsi di quello che ti dicono gli altri" tinyurl.com/2jxbzu3c x.com
