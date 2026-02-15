Mi aspetto molto di più da lui

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: La derrota del Como 1907 ante la Fiorentina deja al cuadro lombardo cerca de la séptima, la primera sin el premio de las competiciones continentales. El cuadro entrenado por Cesc Fàbregas fue siempre a remolque de los ‘viola’ y, cuando recortaron distancias, una pueril expulsión de Álvaro Morata les acabó condenando. –> –> –> El delantero madrileño vio dos cartulinas amarillas en un abrir y cerrar de ojos, ambas en acciones sin balón, que acabaron perjudicando en demasía al equipo en su conato de igualada. Cesc advirtió a Morata y manifestó públicamente que “espera mucho más de él” en estas situaciones que requieren de mente fría. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Spalletti analizza il momento di Openda, attaccante della Juventus, in vista della sfida contro il Monaco.

Cesc Fabregas ha puntato il dito contro Morata dopo la partita tra Como e Fiorentina, accusandolo di non aver reagito alle provocazioni degli avversari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Giustizia, Salvini: Mi aspetto le scuse di Gratteri, un pm non può insultare a casaccio; Como, Fabregas: Mi aspetto di più da Morata, non bisogna rispondere alle provocazioni; Gerarchie McLaren, Piastri: Mi aspetto di essere trattato equamente, come è stato nel 2025; Fabregas: Colpa mia, oggi mi sento male. Da Morata mi aspetto di più.

Udinese, Nani: L'idea è quella di tenere Atta. Zaniolo? È solo l'inizio, mi aspetto molto di piùGianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, è intervenuto a margine del brindisi natalizio organizzato dal club, parlando così ai media presenti, tra cui TuttoUdinese.it, della scommessa ... tuttomercatoweb.com

Verso Parma-Torino, Baroni: Mi aspetto di più da NgongeIl futuro è suo. E’ alla 19esima partita in Serie A. Secondo me ha già resettato il suo passato. E’ dentro il presente e solo il presente può portare a un futuro importante Non solo per il gol in ... rainews.it

. @Como_1907, Fabregas: "Da Morata mi aspetto molto di più. Le provocazioni fanno parte del calcio, bisogna proseguire nel fare la partita e non interessarsi di quello che ti dicono gli altri" tinyurl.com/2jxbzu3c x.com

CHIESA DI S.G. Localita': UMBRIA. Questa chiesa di montagna fu edificata tra il XVII e il XVIII secolo e sorge in una località isolata raggiungibile solamente a piedi con circa un chilometro di camminata. Esternamente la chiesa ha un aspetto molto amorfo e po facebook