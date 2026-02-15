Metropolitana in settimana chiusura anticipata per quattro sere

La metropolitana chiude prima in quattro sere questa settimana a causa di lavori di manutenzione. Durante queste serate, si eseguiranno test sui nuovi treni in arrivo, controlli sui treni già collaudati e verifiche sui sistemi di segnalamento. Inoltre, gli operai interverranno sull’armamento ferroviario per garantire la sicurezza delle linee.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo).

