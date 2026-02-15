Metro C scontro su Chiesa Nuova | le associazioni chiedono più tram al posto della nuova stazione
Italia Nostra e altre associazioni, tra cui Assoutenti, TrasportiAmo e UTP, hanno inviato una lettera al Comune di Roma per chiedere di sostituire la nuova stazione di Chiesa Nuova con più tram. La richiesta nasce dal disaccordo sulla scelta di ampliare la metropolitana, preferendo invece potenziare il servizio su rotaia con più linee di tram, che potrebbero migliorare la mobilità nel quartiere. La proposta si basa sull’idea che i tram offrono una soluzione più efficiente e accessibile rispetto alla costruzione di una nuova stazione della metro. Le associazioni sostengono che questa modifica potrebbe portare a un miglioramento immediato
Meglio il tram della nuova stazione della metro. È questa la sintesi della proposta avanzata da Italia Nostra, insieme ad altre associazioni come Assoutenti, TrasportiAmo e UTP, inviata al Comune di Roma per modificare i progetti di prolungamento della metro C di Roma. In particolare, le associazioni criticano la futura realizzazione del nuovo scalo Chiesa Nuova. Il tratto T2 della terza linea metropolitana di Roma andrà a collegare le stazioni ClodioMazzini, Ottaviano, San Pietro e, appunto, Chiesa Nuova. Parliamo di uno scalo in pieno centro, su Corso Vittorio, che disterà 1.200 metri da piazza Venezia e 643 metri da Castel Sant’Angelo.🔗 Leggi su Romatoday.it
Le uscite metro più affascinanti del mondo includono anche Roma, con scorci unici che regalano viste mozzafiato sulla città eterna.
