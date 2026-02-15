MetJazz domani il via In a Miles Way
Domani sera, il Metastasio apre le porte alla nuova edizione di MetJazz, con il concerto intitolato
Domani sera al Metastasio primo concerto della XXXI edizione di MetJazz, dal titolo Seven (Giant) Steps to Heaven, Sette (giganti) passi verso il paradiso, dal famoso album di Miles Davis del ’63. Il cartellone celebra infatti il centenario dalla nascita di due giganti, Davis e John Coltrane, con sette serate principali, 11 concerti, 41 musicisti in scena, film, incontri e conferenze fino al 27 marzo. Domani al Met alle 21 si parte con In a Miles Way, un omaggio al maestro da parte di un ottetto che è una all stars intergenerazionale della scena jazz toscana: Franco Baggiani (tromba), Diego Carraresi (sax soprano e arrangiamenti), Marco Ortolani (sax alto), Stefano Scalzi (trombone), Giacomo Downie (sax baritono), Valerio Morelli (chitarra), Filippo Pedol (contrabbasso) e Andrea Melani (batteria). 🔗 Leggi su Lanazione.it
