metjazz domani il via in a miles way

Domani sera al Metastasio primo concerto della XXXI edizione di MetJazz, dal titolo Seven (Giant) Steps to Heaven, Sette (giganti) passi verso il paradiso, dal famoso album di Miles Davis del ’63. Il cartellone celebra infatti il centenario dalla nascita di due giganti, Davis e John Coltrane, con sette serate principali, 11 concerti, 41 musicisti in scena, film, incontri e conferenze fino al 27 marzo. Domani al Met alle 21 si parte con In a Miles Way, un omaggio al maestro da parte di un ottetto che è una all stars intergenerazionale della scena jazz toscana: Franco Baggiani (tromba), Diego Carraresi (sax soprano e arrangiamenti), Marco Ortolani (sax alto), Stefano Scalzi (trombone), Giacomo Downie (sax baritono), Valerio Morelli (chitarra), Filippo Pedol (contrabbasso) e Andrea Melani (batteria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

A cent’anni dalla nascita di Miles Davis, si celebra il contributo di un musicista che ha plasmato il jazz e la musica moderna.

