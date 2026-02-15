Meteo che tempo farà Le previsioni della protezione civile
La protezione civile ha emesso un’allerta per l’Umbria, perché lunedì 16 febbraio arriveranno pioggia e vento forti. La perturbazione porterà rovesci sparsi e raffiche che potrebbero superare i 70 kmh, soprattutto nelle zone collinari. L’allerta è valida dalle 12 in poi, per prevenire eventuali disagi.
Confermato il codice giallo per "rischio idrogeologico" e "vento" anche per la giornata di lunedì 16 febbraio. Ecco dove Pioggia e vento interesseranno l'Umbria nella giornata di lunedì 16 febbraio. La protezione civile ha diramato un documento di allerta a partire dalle ore 12.58 di domenica 15 febbraio con codice giallo per "rischio idrogeologico" sull'intera regione, mentre dalla mezzanotte di lunedì 16 febbraio il codice giallo è esteso anche per "rischio vento" per le zone A, C e D della Regione (Altotevere, Chiascio-Topino e Nera-Corno). Per quanto riguarda la descrizione dei fenomeni e degli scenari la protezione civile specifica che nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio, sono previsti "venti forti settentrionali sui settori appenninici", mentre per domani, lunedì 16 febbraio, "previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile
Meteo - Prossima settimana attesi nuovi impulsi perturbati, poi possibile pausa anticiclonica?Ciclone Oriana è in allontanamento verso levante ed i progressivo indebolimento. Giornata odierna che farà quindi registrare un deciso miglioramento del tempo al nord e medio Tirreno con ampie schiari ... centrometeoitaliano.it
Meteo – Inverno verso nuovi affondi perturbati, poi lotta tra anticiclone e correnti fredde? La tendenzaCiclone Oriana è in allontanamento verso levante ed i progressivo indebolimento. Giornata odierna che farà quindi registrare un deciso miglioramento del tempo al nord e medio Tirreno con ampie schiari ... centrometeoitaliano.it
#meteo Buona domenica, nelle prossime ore il tempo instabile lo ritroveremo al Centro-Sud con piogge e rovesci ma in graduale attenuazione. Più sole invece altrove. Il ciclone 'Oriana' si allontana. Maggiori dettagli per le vostre località sull'App di #3BMeteo facebook
#meteo #toscana tempo in miglioramento dal pomeriggio x.com