Meteo Avellino 16 febbraio 2026 | maltempo in arrivo e pioggia in giornata

Ad Avellino, il 16 febbraio 2026, si prevede un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli precipitazioni che faranno la loro comparsa dal pomeriggio. Le piogge attese ammontano a 12mm complessivi. Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la minima si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Avellino, l’11 febbraio 2026, il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

Oggi, 2 febbraio 2026, molte zone d’Italia si preparano a vivere la giornata della Candelora sotto un cielo coperto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meteo Avellino: le previsioni del 13 Febbraio 2026; ?Meteo Napoli e Campania, le previsioni del weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Pioggia, schiarite, due perturbazioni, neve e temperature altalenanti: le previsioni meteo fino a San Valentino.

Meteo a Napoli e in Campania: terza settimana di febbraio all'insegna della variabilitàNon accennano a stabilizzarsi, almeno per il momento, le condizioni atmosferiche sul territorio campano. La terza settimana del mese di febbraio, ... msn.com

Meteo, nuovo maltempo in atto: le previsioni del 15-16 febbraioLa tempesta Oriana porta i suoi effetti su medio Adriatico, Sud e Sicilia con venti molto intensi. In settimana nuova perturbazione. Le previsioni meteo ... meteo.it

Avellino. Nonostante il meteo la tradizione non si ferma . Domani mattina lungo il Corso del capoluogo sfileranno 20 gruppi e 900 figuranti. Il programma presentato dall'Unpli al Circolo della stampa #avellino #carnevale facebook