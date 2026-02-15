Messina maltempo | chiusa Villa Mazzini per danni al monumentale albero di Araucaria A rischio crollo rami pericolanti
A Messina, il maltempo ha causato danni all’Araucaria monumentale di Villa Mazzini, portando alla chiusura del parco. Le forti piogge e i venti hanno indebolito i rami dell’albero, rendendoli pericolanti e a rischio crollo. Il sindaco Federico Basile ha deciso di mettere in sicurezza l’area per tutelare visitatori e cittadini. La pioggia incessante ha anche provocato allagamenti e danni alle strade vicine.
Maltempo a Messina: Villa Mazzini chiusa per danni all’Araucaria monumentale. Messina è nel cuore di un’ondata di maltempo che ha costretto il sindaco Federico Basile a chiudere Villa Mazzini, uno dei parchi più amati della città. La decisione, presa con un’ordinanza emessa il 15 febbraio 2026, è dovuta ai danni subiti da un’Araucaria monumentale a causa delle forti raffiche di vento del ciclone Ulrike. L’area è inagibile fino a quando non saranno completati interventi urgenti per garantire la sicurezza. L’ordinanza e la situazione meteo. L’ordinanza sindacale numero 35 del 15 febbraio ha decretato la chiusura di Villa Mazzini a seguito di verifiche tecniche che hanno evidenziato l’instabilità dell’Araucaria, un albero di pregio censito nel patrimonio arboreo della villa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Messina, Villa Mazzini chiusa per un intervento urgente su un albero monumentale
Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha deciso di chiudere temporaneamente Villa Mazzini dopo che un albero secolare si è inclinato pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento generate dal ciclone Ulrike.
