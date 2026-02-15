Messina maltempo | chiusa Villa Mazzini per danni al monumentale albero di Araucaria A rischio crollo rami pericolanti

A Messina, il maltempo ha causato danni all’Araucaria monumentale di Villa Mazzini, portando alla chiusura del parco. Le forti piogge e i venti hanno indebolito i rami dell’albero, rendendoli pericolanti e a rischio crollo. Il sindaco Federico Basile ha deciso di mettere in sicurezza l’area per tutelare visitatori e cittadini. La pioggia incessante ha anche provocato allagamenti e danni alle strade vicine.

Maltempo a Messina: Villa Mazzini chiusa per danni all’Araucaria monumentale. Messina è nel cuore di un’ondata di maltempo che ha costretto il sindaco Federico Basile a chiudere Villa Mazzini, uno dei parchi più amati della città. La decisione, presa con un’ordinanza emessa il 15 febbraio 2026, è dovuta ai danni subiti da un’Araucaria monumentale a causa delle forti raffiche di vento del ciclone Ulrike. L’area è inagibile fino a quando non saranno completati interventi urgenti per garantire la sicurezza. L’ordinanza e la situazione meteo. L’ordinanza sindacale numero 35 del 15 febbraio ha decretato la chiusura di Villa Mazzini a seguito di verifiche tecniche che hanno evidenziato l’instabilità dell’Araucaria, un albero di pregio censito nel patrimonio arboreo della villa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha deciso di chiudere temporaneamente Villa Mazzini dopo che un albero secolare si è inclinato pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento generate dal ciclone Ulrike.

Il maltempo nella provincia di Caserta ha causato danni a diverse strutture pubbliche e aree urbane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.