Meryl Streep sveste Prada per il mito musicale | sarà lei Joni Mitchell nel biopic di Cameron Crowe
Meryl Streep ha deciso di lasciare le sue interpretazioni di Prada per immergersi nel ruolo di Joni Mitchell, portando sul grande schermo la vita della leggendaria musicista. La decisione arriva in un momento in cui l’attrice americana, 76 anni, si prepara a interpretare la cantautrice nel nuovo biopic di Cameron Crowe, che promette di ritrarre con intensità il percorso artistico e personale di Mitchell. La produzione si concentrerà anche su uno dei momenti più significativi della sua carriera, con particolare attenzione alle sue canzoni più rivoluzionarie.
Roma, 15 febbraio 2026 – Meryl Streep veste Prada ma anche Joni Mitchell. L’attrice americana, 76 anni, interpreterà la regina degli hippy, del folk e del cantautorato nel nuovo biopic a lei dedicato e diretto da Cameron Crowe. Se l’indiscrezione fatta filtrare nei giorni scorsi dal produttore discografico Clive Davis fosse confermata, Streep diventerebbe proprio Joni Mitchell. Mitchell chi? Probabilmente è questa la domanda che rimbalzava tra alcuni degli spettatori al Newport Folk Festival del 2022, quando tornò sul palco dopo una prolungata assenza. Roberta Joan Anderson, al secolo. Canadese, oggi 82 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Meryl Streep sarà Joni Mitchell nel biopic di Cameron Crowe (e ci saranno i suoi veri strumenti e abiti)
Meryl Streep vestirà i panni di Joni Mitchell nel nuovo film di Cameron Crowe.
Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale
La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Meryl Streep sveste Prada per il mito musicale: sarà lei Joni Mitchell nel biopic di Cameron Crowe.
Meryl Streep sveste Prada per il mito musicale: sarà lei Joni Mitchell nel biopic di Cameron CroweUn incontro tra regine: la Streep interpreterà al cinema la donna che ha trasformato il coraggio in musica. Dalla figlia data in adozione al trionfo ai Grammy, ecco come Cameron Crowe porterà sul gran ... quotidiano.net
Meryl Streep sulle riprese de Il Diavolo veste Prada: È stato orribile, ero infeliceDietro il glamour e i look iconici di Il Diavolo veste Prada si nasconde non così chic. Meryl Streep ha raccontato di aver vissuto mesi fisicamente e mentalmente estenuanti sul set, tanto da non voler ... comingsoon.it
Robert Redford e Meryl Streep sul set de 'La mia Africa' - 1985 Foto richiesta da Pierluigi Marchesi facebook
Meryl Streep sarà Joni Mitchell in un nuovo biopic diretta da Cameron Crowe. Lo riferisce il Guardian citando il produttore discografico Clive Davis. #ANSALifestyle x.com