Meryl Streep sveste Prada per il mito musicale | sarà lei Joni Mitchell nel biopic di Cameron Crowe

Meryl Streep ha deciso di lasciare le sue interpretazioni di Prada per immergersi nel ruolo di Joni Mitchell, portando sul grande schermo la vita della leggendaria musicista. La decisione arriva in un momento in cui l’attrice americana, 76 anni, si prepara a interpretare la cantautrice nel nuovo biopic di Cameron Crowe, che promette di ritrarre con intensità il percorso artistico e personale di Mitchell. La produzione si concentrerà anche su uno dei momenti più significativi della sua carriera, con particolare attenzione alle sue canzoni più rivoluzionarie.

Roma, 15 febbraio 2026 – Meryl Streep veste Prada ma anche Joni Mitchell. L’attrice americana, 76 anni, interpreterà la regina degli hippy, del folk e del cantautorato nel nuovo biopic a lei dedicato e diretto da Cameron Crowe. Se l’indiscrezione fatta filtrare nei giorni scorsi dal produttore discografico Clive Davis fosse confermata, Streep diventerebbe proprio Joni Mitchell. Mitchell chi? Probabilmente è questa la domanda che rimbalzava tra alcuni degli spettatori al Newport Folk Festival del 2022, quando tornò sul palco dopo una prolungata assenza. Roberta Joan Anderson, al secolo. Canadese, oggi 82 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

