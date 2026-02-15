Meraviglioso sorridente e rispettoso Chi era Kevin Muharremi ucciso all’alba a colpi di pistola

Kevin Muharremi, un giovane di 25 anni originario dell’Albania, è stato ucciso all’alba a Montecalvoli, nel comune di Fucecchio, perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sua morte è avvenuta mentre tornava a casa dopo una serata con amici e cugino in un locale della zona. La sparatoria ha lasciato tutti scioccati, soprattutto perché Kevin era conosciuto per il suo sorriso e il suo rispetto verso gli altri. La notizia si è diffusa subito tra i residenti, che ricordano il ragazzo come una persona gentile.

Fucecchio, 15 febbraio 2026 – La notizia della morte di Kevin Muharremi – il giovane albanese di 25 anni ucciso all'alba di ieri a Montecalvoli con tre colpi di pistola mentre stava tornando a casa dopo una serata in un locale insieme al cugino e ad un amico – si è diffusa rapidamente nella comunità fucecchiese. Complici i social e le chat in poche ore ha raggiunto amici, parenti e conoscenti della giovane vittima, che stentano a credere al fatto che Kevin non ci sia più e soprattutto che possa essere stato ucciso in un modo così efferato e per motivi futili. «Vi assicuro che era un ragazzo d'oro, pulito.

Kevin Muharremi è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante uno scontro in auto avvenuto a Montecalvoli, in provincia di Pisa, perché l’uomo che lo accompagnava si è messo a sparare dopo una lite.

Un uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola mentre era all’interno della sua auto a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte.

