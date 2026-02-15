Meno bambini e più robot | il piano della Cina per affrontare il crollo demografico
La Cina sceglie di puntare su robot e intelligenza artificiale per fronteggiare il calo demografico. Con meno bambini e una popolazione che invecchia rapidamente, il governo ha annunciato investimenti massicci nell’automazione per mantenere la produzione industriale. Un esempio concreto è l’apertura di nuovi impianti robotizzati nelle fabbriche di Shenzhen, dove la manodopera umana si riduce sempre di più.
Popolazione in calo, società sempre più anziana e produttività sotto pressione: Pechino punta su automazione e intelligenza artificiale per compensare la riduzione della forza lavoro, ma restano nodi sociali e occupazionali.
Romagna sempre più anziana e con meno bambini: l’allarme demografico di Legacoop
Il calo demografico in Romagna è un tema noto da tempo, con una popolazione sempre più anziana e una diminuzione dei bambini.
Meno nascite vuol dire meno lavoro: il rapporto della Cgia sul rapporto tra calo demografico e occupazione
Il calo delle nascite influisce direttamente sull'occupazione, mettendo a rischio la vitalità delle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni.
