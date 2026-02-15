Meloni superstar mondiale non l' hanno vista arrivare | così ha conquistato il palco dell' Europa

Giorgia Meloni ha conquistato il palco dell’Europa perché ha saputo sorprendere tutti con la sua presenza decisa e sicura. La leader italiana ha attirato l’attenzione dei media internazionali, che non si aspettavano il suo arrivo così deciso. A Bruxelles, ha mostrato di saper affrontare con fermezza le questioni più complesse, lasciando alle spalle i pregiudizi sul suo ruolo. La sua entrata sulla scena europea ha lasciato col fiato sospeso molti osservatori, che non avevano previsto un suo protagonismo così evidente.

Non l'hanno vista arrivare. Neanche all'estero. Underdog e popstar internazionale, hobbit e diva. Giorgia Meloni entra nelle sale del potere globale con la naturalezza di chi, fino a ieri, veniva considerata un'incognita potenzialmente destabilizzante. Cresciuta politicamente alla Garbatella, ha capitalizzato le sue doti carismatiche e il cosiddetto "collateralismo bianco" (remake Prima Repubblica, versione Giorgia) ha fatto il resto, dentro e fuori i confini nazionali. Eppure la sua cifra più autentica resta quella dell'underdog. Come Frodo, il personaggio tanto amato de Il Signore degli Anelli.