Meldola riscopre la seta | riapre il Museo Ciro Ronchi custode di un’antica tradizione romagnola
Il Museo del Baco da Seta “Ciro Ronchi” di Meldola riapre al pubblico, dopo essere stato chiuso per diversi anni, perché i lavori di restauro e l’ampliamento degli spazi sono terminati. La città di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, ha deciso di recuperare questa importante testimonianza della tradizione serica romagnola, coinvolgendo anche volontari e artigiani locali. Ora, il museo mostra nuove sezioni dedicate alla filatura e alla produzione della seta, con pezzi restaurati e approfondimenti storici.
La rinascita di un tesoro romagnolo: riapre il Museo del Baco da Seta “Ciro Ronchi” a Meldola. Meldola (Forlì-Cesena) ha restituito alla comunità un pezzo importante della sua storia: il Museo del Baco da Seta “Ciro Ronchi” ha riaperto le porte dopo anni di chiusura, grazie a un accurato restauro e all’ampliamento degli spazi espositivi. L’obiettivo è quello di far rivivere la memoria di un’industria che per secoli ha segnato l’economia e la tradizione locale, offrendo ai visitatori un viaggio nel mondo affascinante della sericoltura. Un’eredità del XIX secolo: la figura di Ciro Ronchi. Il museo, inaugurato per la prima volta nel dicembre 2001, rende omaggio a Ciro Ronchi, figura di spicco della filandiera meldolese nel XIX secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Un tuffo nella storia romagnola: come si mostra ora il rinnovato "Museo del baco da seta"
Il Museo del baco da seta “Ciro Ronchi” di Meldola ha riaperto i battenti dopo lavori di restauro e ampliamento, causati dalla voglia di valorizzare le radici locali e coinvolgere le nuove generazioni.
