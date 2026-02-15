Medici indagati il Movimento 5 stelle | Il Governo non scarichi sui sanitari le proprie responsabilità
Il Movimento 5 Stelle denuncia che il Governo cerca di scaricare sui medici le proprie responsabilità dopo l’indagine della polizia sull’ospedale Santa Maria delle Croci. La Squadra Mobile ha perquisito il reparto di Malattie Infettive prima dell’alba, su ordine della Procura, provocando sconcerto tra gli operatori sanitari. I deputati grillini chiedono chiarezza e sostegno per i medici coinvolti, che si trovano sotto pressione in un momento già difficile.
Il Movimento 5 Stelle interviene sull'operazione della Squadra Mobile della polizia che, su disposizione della Procura, ha interessato nei giorni scorsi l’ospedale Santa Maria delle Croci, dove il reparto di Malattie Infettive è stato perquisito prima dell’alba nel quadro di un’inchiesta penale. Le indagini riguardano almeno sei medici e puntano ad accertare l’eventuale irregolarità di certificati medici rilasciati a favore di cittadini extracomunitari irregolari, in vista del loro accompagnamento ai Centri di permanenza per i rimpatri (i cosiddetti Cpr). “Le indagini si devono svolgere nel pieno rispetto dell’autonomia della Magistratura e della presunzione di innocenza, ma ciò che non possiamo accettare è l'evidente tentativo di trasformare un’inchiesta giudiziaria in un’operazione politica per scaricare sui medici, sulle Ausl e sulla Regione delle responsabilità che non competono loro - attacca Lorenzo Casadei, consigliere regionale pentastellato -.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
