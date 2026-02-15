Medici indagati a Ravenna presidio dei colleghi davanti al Bufalini | Vicini a chi lavora nella sanità pubblica

A Ravenna, alcuni medici sono finiti sotto indagine dopo che le autorità hanno avviato verifiche sulle pratiche nel reparto di Malattie Infettive, causa di tensioni tra colleghi. Per mostrare solidarietà, i sanitari di Cesena si sono radunati davanti all'ospedale Bufalini, portando cartelli e slogan per sostenere i loro colleghi ravennati. Il presidio si svolgerà lunedì 16 febbraio alle 13:30, quando i medici si riuniranno davanti all’ingresso dell’ospedale per esprimere vicinanza a chi lavora nella sanità pubblica e affronta questa difficile situazione.

Un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un'inchiesta penale Anche i sanitari di Cesena si mobilitano in supporto di quelli ravennati. Lunedì 16 febbraio alle 13:30, davanti all'ingresso dell'ospedale Bufalini, si terrà un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un'inchiesta penale. "Le modalità di accertamento, degne di reati violenti e contro la persona, ci sono risultate estremamente impattanti sull'unità operativa e sui sanitari coinvolti - spiegano i promotori dell'iniziativa, il gruppo Operatori sanitari uniti e Sanitari per Gaza Cesena -.

A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.

