Medici indagati a Ravenna presidio dei colleghi davanti al Bufalini | Vicini a chi lavora nella sanità pubblica
A Ravenna, alcuni medici sono finiti sotto indagine dopo che le autorità hanno avviato verifiche sulle pratiche nel reparto di Malattie Infettive, causa di tensioni tra colleghi. Per mostrare solidarietà, i sanitari di Cesena si sono radunati davanti all'ospedale Bufalini, portando cartelli e slogan per sostenere i loro colleghi ravennati. Il presidio si svolgerà lunedì 16 febbraio alle 13:30, quando i medici si riuniranno davanti all’ingresso dell’ospedale per esprimere vicinanza a chi lavora nella sanità pubblica e affronta questa difficile situazione.
Un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un’inchiesta penale Anche i sanitari di Cesena si mobilitano in supporto di quelli ravennati. Lunedì 16 febbraio alle 13:30, davanti all'ingresso dell'ospedale Bufalini, si terrà un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un’inchiesta penale. "Le modalità di accertamento, degne di reati violenti e contro la persona, ci sono risultate estremamente impattanti sull’unità operativa e sui sanitari coinvolti - spiegano i promotori dell'iniziativa, il gruppo Operatori sanitari uniti e Sanitari per Gaza Cesena -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ravenna: Indagine su certificati medici e rimpatri, scontro politico tra Pd e Lega. Medici indagati per falso.
A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anelli (Fnomceo) sui medici indagati a Ravenna: I controlli sulla sicurezza alle Forze dell’Ordine, ai medici la cura delle persone; Medici sotto indagine a Ravenna per le non idoneità ai CPR. L’appello: La cura non è un reato; Certificati contro i rimpatri dei migranti irregolari, sei medici indagati a Ravenna; Certificati per i rimpatri, medici indagati a Ravenna.
Migranti, a Ravenna scoppia il caso dei medici anti-Cpr; l’attacco di Salvini: Da arresto, la difesa del sindacoGravissimo. Se fosse confermato, sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto. Lo scrive su X il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando l’indagine in ... dire.it
Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr: cosa sta succedendoSei medici dell'ospedale di Ravenna sono indagati per presunte irregolarità nelle certificazioni che hanno impedito il trasferimento di migranti nei Cpr ... fanpage.it
L'inchiesta che vede indagati a Ravenna sei medici per le certificazioni per i trasferimenti di migranti nei Centri di permanenza per i rimpatri - inchiesta che è diventato un caso politico. La solidarietà dei colleghi. Domani presidi negli ospedali facebook
Ravenna, i medici indagati per i falsi certificati dei migranti. La difesa dei colleghi: «Solo giudizi clinici, la politica stia fuori» x.com