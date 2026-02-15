Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | ottavo oro dell’Italia diventano 22 i podi azzurri!

L’Italia ha conquistato il suo ottavo oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, grazie alla vittoria di uno sportivo italiano durante la gara di mercoledì 4 febbraio. Questo risultato ha portato il totale dei medagliati azzurri a 22, segnando un nuovo record per la squadra italiana. Un atleta di slalom speciale ha tagliato il traguardo in prima posizione, contribuendo a consolidare la presenza italiana in questa edizione in corso. Le competizioni sono iniziate ufficialmente con la Cerimonia di Apertura di venerdì 6, anche se le prime medaglie verranno assegnate soltanto il giorno successivo.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.