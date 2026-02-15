Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia da record con 8 ori solo la Norvegia davanti!

L’Italia si è distinta nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, conquistando otto medaglie d’oro e superando le aspettative, grazie alle prestazioni degli atleti nelle discipline invernali. La causa di questo risultato positivo deriva dall’impegno e dalla preparazione degli sportivi italiani, che hanno saputo sfruttare al meglio le piste e le strutture all’avanguardia allestite per l’evento. La competizione, iniziata mercoledì 4 e ancora in corso, prosegue con numerosi appuntamenti previsti fino a domenica 22 febbraio, dopo la cerimonia di apertura di venerdì 6. Le prime medaglie sono state assegnate sab

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.