Al termine di questa ottava giornata di gare, salvo nuovi successi, nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, la squadra azzurra è attualmente seconda, con 22 medaglie conquistate. Meglio dell’Italia ha fatto solo la Norvegia che è a quota 24. Gli atleti italiani fino a questo momento hanno vinto otto medaglie d’oro, con i trionfi doppi di Federica Brignone e di Francesca Lollobrigida, quattro sono invece gli argenti e ben dieci le medaglie di bronzo. A ogni successo, i social sono diventati le casse di risonanza che hanno amplificato l’entusiasmo e la gioia degli italiani che hanno condiviso l’emozione delle medaglie, tant’è gli account Instagram dei campioni olimpici hanno fatto registrare delle fortissime oscillazioni, sia aumentando il numero dei follower, sia al tempo stesso riversando quintalate di like sotto le foto, i caroselli e i reel postati dopo i successi sulla neve e sul ghiaccio delle piste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Medaglie, sguardi magnetici e follower

Le Olimpiadi attirano l’attenzione come non mai sui social.

