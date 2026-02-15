McLaren F1 | il doppio segnale che avvisa il pilota della ricarica ibrida

La McLaren F1 ha mostrato un segnale doppio che avvisa il pilota quando la batteria ibrida si sta ricaricando. Durante le ultime gare, il sistema luminoso si accende in modo particolare, aiutando i driver a capire quando è il momento di sfruttare al massimo l’energia accumulata. Questo dettaglio ha fatto la differenza in alcune tappe, migliorando le strategie di gara e riducendo i rischi di consumo eccessivo.

La stagione 2026 ha introdotto una svolta decisiva nel panorama motoristico, centrando l’attenzione sull’efficacia della gestione dell’energia e sull’interpretazione di dati in tempo reale durante i giri di gara. Le prove hanno messo in evidenza differenze significative tra i costruttori nelle dinamiche di recupero e rilascio, con l’ibrido che assume un ruolo sempre più determinante nelle traiettorie e nelle strategie di gara. Nei test svolti in Bahrain si è osservato come i team abbiano intrapreso strade diverse per gestire la ricarica della batteria e il recupero di energia, tenendo conto delle marce impiegate nelle fasi di curva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - McLaren F1: il doppio segnale che avvisa il pilota della ricarica ibrida F1, Leonardo Fornaroli entra a far parte della McLaren: una possibilità importante per il pilota italiano F1, la McLaren svela la data della presentazione della vettura 2026 che proverà a difendere il doppio titolo La McLaren ha annunciato che la presentazione della vettura 2026 si terrà il 9 febbraio. Presentazione McLaren F1 2026: i Campioni del Mondo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: McLaren presenta la livrea della MCL40 – Rivivi la diretta; F1 2026: svelate le nuove McLaren, Aston Martin e Cadillac; McLaren svela la MCL40: livrea ufficiale e obiettivo doppio titolo in Formula 1 2026; McLaren celebra il 10º titolo F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition. McLaren presenta la livrea della MCL40 – Rivivi la direttaLa McLaren presenta la livrea della MCL40, la vettura con la quale scenderà in pista nel 2026 da campioni del mondo F1 ... formulapassion.it F1 | Sarà Mercedes contro McLaren in pista: Brundle esclude la Ferrari dalla lottaMartin Brundle avanza le prime previsioni sul 2026 di F1, con Mercedes e McLaren che si daranno battaglia: Ferrari resterà a guardare. f1ingenerale.com Doppio colpo di Pascal Wehrlein in gara 1 in Arabia, il quale celebra al meglio la sua 100esima gara in Formula E, ottenendo la sua prima vittoria stagionale e la testa della classifica. Mortara ed Evans completano il podio. facebook