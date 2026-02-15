McKennie ha spinto la Juventus in avanti, ma chiede il doppio dello stipendio per firmare il rinnovo. La richiesta arriva dopo aver segnato due gol nelle ultime partite e aver mostrato grande impegno in campo. I suoi agenti stanno negoziando con il club, cercando di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Titolare, trascinatore e ora pure uomo record. McKennie è l'uomo in più della Juve in questo momento, colui che per l'ennesima volta si è ripreso ciò che le indiscrezioni estive avrebbero voluto sottrargli. Non solo non è andato via, ma in questo momento appare fra gli imprescindibili di Spalletti. E così anche sul rinnovo il club vorrebbe accelerare, pur dovendo affrontare una trattativa non semplice: l'ultimo record di gol stagionali però aumenta la fiducia degli uomini della Continassa. La richiesta dell'entourage resta ferma sul doppio dello stipendio attuale, motivo per cui nell'ultimo anno e mezzo la Juve si è arroccata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McKennie trascina la Juve, ma per rinnovare vuole il doppio dello stipendio: si tratta

