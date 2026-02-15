McKennie trascina la Juve ma per rinnovare vuole il doppio dello stipendio | si tratta
McKennie ha spinto la Juventus in avanti, ma chiede il doppio dello stipendio per firmare il rinnovo. La richiesta arriva dopo aver segnato due gol nelle ultime partite e aver mostrato grande impegno in campo. I suoi agenti stanno negoziando con il club, cercando di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.
Titolare, trascinatore e ora pure uomo record. McKennie è l'uomo in più della Juve in questo momento, colui che per l'ennesima volta si è ripreso ciò che le indiscrezioni estive avrebbero voluto sottrargli. Non solo non è andato via, ma in questo momento appare fra gli imprescindibili di Spalletti. E così anche sul rinnovo il club vorrebbe accelerare, pur dovendo affrontare una trattativa non semplice: l'ultimo record di gol stagionali però aumenta la fiducia degli uomini della Continassa. La richiesta dell'entourage resta ferma sul doppio dello stipendio attuale, motivo per cui nell'ultimo anno e mezzo la Juve si è arroccata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
McKennie Juve: la richiesta economica di Wes per rinnovare il contratto. L’Inter è in agguato
Wes McKennie chiede un aumento di stipendio per rinnovare il contratto con la Juventus.
Pagelle Juve Pafos: McKennie trascina nel momento più buio, David riscatta l’errore, ma Zhegrova…VOTI
Le pagelle della Juventus contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League 202526 analizzano le prestazioni dei protagonisti, evidenziando i momenti più significativi e i giudizi sui singoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus, doppietta di rinnovi: Spalletti e McKennie imprescindibili; McKennie, futuro incerto: rinnovo Juve possibile, Milan defilato; Verso Inter-Juve: si rivede in gruppo Dumfries, McKennie lavora a parte; Atalanta-Juventus 3-0: risultato finale e highlights.
In The Zone: Weston McKennie trascina la JuventusQuando il gioco si fa duro... i centrocampisti della Juventus iniziano a giocare. Si può riassumere così la sudata vittoria contro il Benfica che assicurato alla squadra di Luciano Spalletti un posto ... it.uefa.com
Pagelle Juventus: Kalulu eroe al 96’, McKennie trascina, Locatelli in difficoltàPagelle Juventus: Kalulu eroe al 96’, McKennie trascina, Locatelli in difficoltà, le pagelle di Corsport.. Kalulu 7 Il gol al 96’ vale oro: stacco ... tuttojuve.com
Non si ferma più Weston #McKennie: è ancora il texano a trascinare la #Juventus accorciando le distanze contro la #Lazio. #Juventusnews24 facebook