Mazzetti critica Tescaroli, sostenendo che la sua posizione sulla riforma è sbagliata. La polemica nasce dopo che Tescaroli ha espresso dubbi sulla proposta, provocando reazioni tra i membri di Forza Italia presenti a Prato. La formazione politica si impegna a spiegare i motivi del sì, coinvolgendo esperti e cittadini in incontri pubblici per chiarire i punti più controversi.

Forza Italia è attiva e presente, anche a Prato, per spiegare con rigore, con il doveroso approfondimento, con chiarezza e serenità, facendo parlare e confrontandosi con esperti nazionali, come l’onorevole Francesca Scopelliti, ma anche con cittadini, le? lampanti? ragioni per il sì al referendum. Stupiscono, proprio per questo, le parole di Luca Tescaroli, sulla linea di Gratteri, uscite su alcuni giornali: a differenza di quanto sostiene Tescaroli, la riforma rende più forti, autorevoli e soprattutto liberi i magistrati, che potranno lavorare meglio, liberi finalmente dal sindacato delle correnti e dalla loro autoreferenzialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mazzetti su Tescaroli: "Sulla riforma sbaglia"

