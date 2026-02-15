Max Allegri le case dell’allenatore | dalla residenza di lusso a Torino alla dimora nel cuore di Brera
Max Allegri ha scelto di trasferirsi da una lussuosa casa a Torino a un appartamento nel cuore di Brera, dopo aver deciso di ridurre la sua presenza nella città piemontese. La nuova dimora, situata in un palazzo storico, offre una vista esclusiva sul centro di Milano e rappresenta un cambiamento evidente rispetto alle residenze precedenti. Allegri, nato a Livorno, ha investito in immobili in diverse città italiane, tra cui Brescia, dove ha vissuto durante i suoi anni di carriera, e Milano, dove ha deciso di stabilirsi di recente.
"Max" Allegri, nato a Livorno l'11 agosto 1967, è uno degli allenatori più vincenti e discussi del calcio italiano. Dopo la lunga e trionfale esperienza alla guida della Juventus, è tornato sulla panchina del AC Milan, riaccendendo entusiasmo e aspettative tra i tifosi rossoneri. Ma oltre ai successi sportivi, a incuriosire i media e gli appassionati sono anche le sue case: dimore di prestigio tra Torino, Milano e, secondo alcune indiscrezioni del passato, Brescia.
