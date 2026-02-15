Max Allegri ha scelto di trasferirsi da una lussuosa casa a Torino a un appartamento nel cuore di Brera, dopo aver deciso di ridurre la sua presenza nella città piemontese. La nuova dimora, situata in un palazzo storico, offre una vista esclusiva sul centro di Milano e rappresenta un cambiamento evidente rispetto alle residenze precedenti. Allegri, nato a Livorno, ha investito in immobili in diverse città italiane, tra cui Brescia, dove ha vissuto durante i suoi anni di carriera, e Milano, dove ha deciso di stabilirsi di recente.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 “Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio “Max” Allegri, nato a Livorno l’11 agosto 1967, è uno degli allenatori più vincenti e discussi del calcio italiano. Dopo la lunga e trionfale esperienza alla guida della Juventus, è tornato sulla panchina del AC Milan, riaccendendo entusiasmo e aspettative tra i tifosi rossoneri. Ma oltre ai successi sportivi, a incuriosire i media e gli appassionati sono anche le sue case: dimore di prestigio tra Torino, Milano e, secondo alcune indiscrezioni del passato, Brescia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Max Allegri, le case dell’allenatore: dalla residenza di lusso a Torino alla dimora nel cuore di Brera

Un'inchiesta urbanistica a Milano si amplia con il sequestro preventivo della Torre Unico-Brera, un cantiere che sostituisce le abitazioni popolari con case di lusso.

L'evoluzione di Unico Brera a Milano riflette il crescente divario tra le diverse fasce sociali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.