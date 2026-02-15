Mauro Gioacchini trovato morto nel Lago di Bolsena era disperso in canoa

Mauro Gioacchini è stato trovato senza vita nel Lago di Bolsena, dove era scomparso mentre navigava in canoa. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della tragedia, mentre le autorità continuano a cercare eventuali responsabilità. La sua famiglia si era allarmata dopo giorni di silenzio e aveva segnalato la sua scomparsa alle forze dell’ordine.

Le ricerche di Mauro Gioacchini si sono concluse con il peggiore degli esiti: è stato ritrovato morto nel Lago di Bolsena dov'era disperso con la sua canoa.🔗 Leggi su Fanpage.it Mauro Gioacchini, l'imprenditore disperso al lago di Bolsena: era uscito in canoa Mauro Gioacchini, imprenditore scomparso al lago di Bolsena, è sparito dopo aver usato una canoa e non essere più tornato a riva. Mauro Gioacchini, ritrovato morto l'imprenditore disperso al lago di Bolsena Mauro Gioacchini, imprenditore di 66 anni di Grotte di Castro, è stato trovato morto al Lago di Bolsena dopo essere scomparso sabato scorso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mauro Gioacchini, l'imprenditore disperso al lago di Bolsena: era uscito in canoa. Bolsena, trovato morto su una spiaggia Mauro Gioacchini: l'imprenditore era uscito in canoa col maltempoL'uomo una volta a bordo ha fatto perdere le proprie tracce, senza più rispondere a moglie e figlio. Per due giorni il lago e il territorio circostante sono stati battuti palmo a palmo dai vigili del ... roma.corriere.it Chi è Mauro Gioacchini, l’imprenditore disperso sul lago di Bolsena: età, lavoro, cos’è successoUscire in canoa in una giornata di sole, su un lago che conosci da sempre, sembra una di quelle abitudini che non danno pensieri. Invece da ore, ormai da giorni, il nome di Mauro Gioacchini è legato a ... alphabetcity.it Sono in corso le ricerche di Mauro Gioacchini, il 66enne scomparso dal Viterbese. I soccorritori perlustrano l’area del Lago di Bolsena, dove si pensa disperso. facebook