Matteo Trullo, quattordicenne di Napoli, ha trionfato a The Voice Kids 2026 dopo aver conquistato la giuria con la sua voce intensa e la capacità di suonare la chitarra durante la finale.

Matteo Trullo chi ha vinto The Voice Kids 2026. Matteo Trullo è il vincitore di The Voice Kids 2026. Una voce sorprendentemente matura per la sua età, grande sicurezza sul palco e forte presenza scenica e abilità con la chitarra. La finale del 14 febbraio 2026 su Rai 1 lo ha visto trionfare davanti agli altri finalisti delle squadre di Clementino–Rocco Hunt, Arisa e Loredana Bertè. Ma chi è Matteo Trullo? Ecco la sua biografia. Matteo Trullo età, dove è nato. Data di nascita: Matteo Trullo età 13 anni è nato a Decimomannu (Cagliari). A causa delle sue origini sarde, il pubblico lo ha chiamato erroneamente Matteo Trullu. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Matteo Trullo età, genitori, di dove è: chi ha vinto The Voice Kids 2026

Matteo, del Team di Nek, ha vinto The Voice Kids 2026, dopo aver conquistato il pubblico con la sua voce e la sua sincerità.

Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico.

Enola interpreta Smooth Operator di Sade col sax | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.