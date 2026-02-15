Matt Weston ha portato la Gran Bretagna alla vittoria nella gara mista di skeleton, spingendo con forza la slitta lungo la pista di Milano Cortina. La sua performance decisiva ha fatto la differenza, lasciando gli avversari a distanza. Nel frattempo, i nostri Fumagalli e Bagnis hanno sfiorato la top 5 in una prova storica, la prima a coppie miste mai disputata ai Giochi. La competizione ha regalato emozioni forti e un nuovo volto alla disciplina.

Si conclude il percorso dello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per la prima volta a livello Cinque Cerchi abbiamo assistito alla prova a coppie miste (un uomo e una donna). A trionfare è la prima coppia britannica: non sbagliano i grandi favoriti Matt Weston (secondo oro per lui) e Tabitah Stoecker che timbrano il tempo di 1’59”36. Mostruosa la prova di Weston, nettamente l’MVP, autore di una run pazzesca per rimontare lo svantaggio. Alle loro spalle due coppie tedesche: staccati di 17 centesimi ci sono Susanne Kreher e Axel Jungk che precedono di solo un centesimo i connazionali Pfeifer e Grotheer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matt Weston trascina la Gran Bretagna all’oro nella gara mista di skeleton. Fumagalli/Bagnis sfiorano la top5

Oggi, Fumagalli e Bagnis sono usciti con il miglior tempo, ma la gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi di Milano Cortina si deciderà tra le squadre di Gran Bretagna e Germania.

Fumagalli e Bagnis tentano di salire sul podio durante la gara di skeleton a coppie delle Olimpiadi, dopo che Flock ha sbagliato la partenza e rischia una penalità pesante per l’Austria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.