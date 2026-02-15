Martellago incendio in casa | donna salva ma i gatti Amy e Theo non ce l’hanno fatta Indagini su un cortocircuito

Un incendio a Martellago ha provocato la morte di due gatti, Amy e Theo, mentre una donna è riuscita a salvarsi grazie a un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La proprietaria si è precipitata nell’appartamento per recuperare i suoi animali, ma è rimasta intossicata dal fumo e ha dovuto essere soccorsa sul posto. Le indagini puntano a un cortocircuito come causa dell’incendio che ha devastato l’abitazione nella serata di venerdì 14 febbraio.

Incendio a Martellago: Una Donna Salva i Gatti, Poi li Perde tra le Fiamme. Una donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco a Maerne di Martellago, in provincia di Venezia, dopo aver inalato fumo mentre tentava di salvare i suoi due gatti, Amy e Theo, da un incendio che ha distrutto la sua abitazione nella serata di venerdì 14 febbraio 2026. L'incendio, probabilmente causato da un cortocircuito di uno scaldaletto elettrico, ha reso la casa inagibile e ha portato alla morte degli animali domestici, lasciando la proprietaria profondamente addolorata. La Notte di Paura in Piazza IV Novembre. La notte si è trasformata in tragedia per G.